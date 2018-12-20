الجنادرية.. مرآة تعكس ثقافة السعوديين

الرياض- الوئام- ماجد الغامدي:

ينطلق اليوم الخميس الموافق 20 ديسمبر المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” في حلته الجديدة الثالثة والثلاثين.

ويستقبل السعوديين في العاصمة الرياض الفعاليات التي تعبر عن ثقافتهم التي بدأت من حي الملز تحديداً عام 1387هـ لينتقل من بعدها إلى مضمار الجنادرية.

مناسبة وطنية

والجنادرية من مهرجانات التراث المعروفة، ويشارك فيه كل من المؤسسات والوزارات والإدارات مجتمعة، كما يعد المهرجان مناسبة وطنية تمتزج في نشاطاتها ما بين عبق تاريخ المملكة المجيد، ونتاج حاضرها الزاهر.

إندونيسيا ضيف الشرف

وفي كل عام يستضيف المهرجان إحدى الدول كضيف شرف، وستكون جمهورية إندونيسيا هي ضيف الشرف لهذه الدورة.

ومن أسمى أهداف هذا المهرجان التأكيد على هوية المملكة العربية الإسلامية، وتأصيل موروثها الوطني بشتى جوانبه، ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليبقى ماثلًا للأجيال القادمة.

روضة سويس

‏”الجنادرية” مسمى لروضة سويس التي تمتلئ بالنبات والأزهار في فصل الربيع ومن هنا أخذ المهرجان الوطني للتراث والثقافة هذا المسمى, ليقام فعلياً عام 1405 لمدة أسبوعين متضمن سباق الهجن والسوق الشعبي.

أكبر مهرجان في الشرق الأوسط

ويعتبر ‏أكبر مهرجان في الشرق الأوسط الذي ينتظره غالبية سكان الخليج، يجسد تراث وقيم السعوديين الممتدة من ثقافتهم العربية والإسلامية في تناسق وجمال ونظام، ويؤول إلى ذكرى الزمن القديم حيث يتميز المهرجان بإحياء الماضي من خلال المحسوسات والحفاظ على الموروث الشعبي وتذكير الناس بعادات آبائهم وأجدادهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية.

تفاصيل برنامج الافتتاح

ويبدأ المهرجان بالحفل الخطــابي والفني في الصالة المخصصة للأوبريت، ويسبق ذلك انطلاق سباق الهجن السنوي تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تدلل يا وطن

ويحمل الأوبريت الغنائي عنوان “تدلل يا وطن”، من كلمات الشاعر فهد عافت، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وغناء محمد عبده، وراشد الماجد، وإخراج فطيس بقنة، ويحاكي الأوبريتات الفنية السابقة بعمل أدبي وفني، وقد تم تجهيز المسرح الذي سيحتضنه ليكون الأكبر والأوسع في تاريخ المهرجان منذ انطلاقته عام 1985.

ويأتي “تدلل يا وطن” استذكاراً للأوبريت الأول في الجنادرية عام 1988 الذي تغنَّى به محمد عبده، وطلال مداح، وحمل عنوان “مولد أمة”، وأصبح الأشهر في تاريخ أوبريتات الجنادرية كلمةً ولحناً. واليوم يعيد التاريخ نفسه بعد 30 عاماً عندما يصدح محمد عبده وراشد الماجد في المكان نفسه مع اختلاف الزمان.

حديث الملك سلمان

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- إننا ندرك أهمية الثقافات بصفتها مُرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة، مطلّباً للتعايش بين الشعوب، وتحقيق السلام بين الدول.

‏وسينطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة 33 لمدة ثلاث أسابيع وسيبدأ بسباق الهجن السنوي وأوبريت “تدلل يا وطن” بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ويقام المهرجان تحت شعار “وفاء وولاء”.

ولاء للأرض ولاء للتاريخ وولاء لولاة الأمر

وقال وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف “ولاء للأرض، ولاء للتاريخ، ولاء لولاة الأمر الذين لا يألون جهدا في عمل كل ما في إمكاننا لأن نقرب البعيد لأبناء هذا الوطن وأجياله القادمة.

مواعيد زيارة الجنادرية 33

وبالنسبة لمواعيد الزيارة فستكون على النحو التالي:

من يوم الجمعة 4/14 وحتى يوم الاثنين 4/17 للرجال

من يوم الثلاثاء 4/18 وحتى يوم الأربعاء 5/3 للعائلات.

أوقات الزيارة يوميًّا من الساعة11 صباحًا وحتى الساعة 11 مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 12 صباحًا.

أرقام مليونية

ومن الجدير ذكره أن الجنادرية احتضنت في نسختها الماضية 13 مليون زائر و37 فعالية استمرت واحد وعشرون يومًا.