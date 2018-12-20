ريال مدريد خطط للتعاقد مع مورينيو قبل إقالته

مدريد- الوئام:

ذكرت تقارير صحافية أن أنظار نادي ريال مدريد تتوجه حالياً نحو التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، عقب إقالته أمس الأول من الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنه كان قد حاول بالفعل استقدامه قبل شهرين.

وبحسب صحيفة ألباييس الإسبانية، فإن الريال كان قد قدم عرضاً لمورينيو في أكتوبر الماضي لتولي تدريب الفريق إلا أن رده جاء بالرفض، لكن ليس بشكل قاطع.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي لم يعتبر عقده مع مان يونايتد عائقاً وقتها لكنه أكد أن لديه شكوك حول إمكانية عودته للريال الذي سبق ودربه بين عامي 2010 و2013.

وعلى الرغم من ذلك، أبرزت ألباييس أن اسم المدرب الملقب بـ”سبيشال وان” عاد ليكون مطروحاً مجدداً على طاولة رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز الذي يسعى لإجراء تغييرات بالفريق في عملية تحول لا يرى أفضل من مورينيو لقيادتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مدرب الريال الحالي، سانتياغو سولاري، لديه عقد حتى عام 2021، هناك توجه نحو تولي مورينيو لزمام الأمور في قلعة سانتياغو برنابيو الموسم القادم، مضيفة أن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جاء فقط لطمآنة اللاعبين كي لا يشعرون بأنها مرحلة مؤقتة.