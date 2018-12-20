فلكية جدة: بداية شتاء 2018 … السبت المقبل

جدة -الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة ان الانقلاب الشتوي يحدث هذه السنه يوم السبت 22 ديسمبر عند الساعة 01:23 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:23 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) وهي علامة على بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الارضية .

وفي هذه السنه سوف يتزامن مع الانقلاب الشتوي وقوع القمر في طور البدر المكتمل ، وهذا الاقتران بينهما حدث اخر مره في 2010 وسيكون التالي في 2029 .

يحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الارض وحركتها حول الشمس ، ولأن الارض اثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فان النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الاماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فان ميلان الارض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الاربعة.

وفي يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي مائلا بعيدا عن الشمس وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدي ، وفي جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين ان المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة .

ولكن ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي ، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق او غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين ان الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب خط الاستواء لن يرصد شروق او غروب للشمس ايضاً ، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل.

وفي يوم الانقلاب الشتوي يتأخر الفجر وتشرق الشمس من اقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء يكون منخفضا ، وعند الظهر ” الزوال ” تكون ظلال الأشياء في اقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

وقبل شروق شمس الانقلاب الشتوي يرصد بسماء الفجر في الوقت الحالي كوكب الزهرة إضافة لوقوع كوكبي المشتري وعطارد بالقرب من بعضهما ظاهرياً في قبة السماء بالأفق الشرقي ويفضل استخدام المنظار الثنائي العينية للعثور على عطارد قرب المشتري.

جدير بالذكر انه بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء” ظاهريا” في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لعدد من الأيام قبل ان تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 21 مارس 2019.