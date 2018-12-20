مكتسبات انضمامك لفريق عمل

وليد بن حزيم

قبل فترة شاركت كعضو ضمن فريق عمل كان معنياً بالعمل على أحد المشاريع المهمة ومن خلال عملي كعضو مشارك في هذا المشروع اكتسبت من الفريق الذي عملت معه ما أرى أنكم جديرون بمعرفته.

أحببت مشاركتكم جزءاً من الكثير الذي أضاف شيئاً مهماً إلى مكتسباتي الشخصية والمعرفية وحقق فائدة لي، وأجد فيه الفائدة العظيمة من العمل مع فريق يضم أعضاء من مختلف التخصصات.

بداية العمل كفريق واحد، يمثل فيه بعضنا البعض في كثير من النشاطات، وننجز فيه المهام بشكل أسرع، من خلال توزيع المسؤوليات بين أفراد الفريق بما يتناسب مع مهارات كل فرد ويتلاءم مع طبيعة تخصصه، سيشعر كل من يعمل كعضو في فريق واحد بالانتماء والالتزام والتعاضد العميق بينه وبين بقية زملائه في الفريق.

هذه الشراكة في العمل ستحقق الهدف والغاية المشتركة الذي يسعى الفريق لتحقيقها، وبالتالي ستزداد ثقة كل فرد منجز بنفسه؛ وذلك ليقينه بأن عمله ذو قيمة.

هنا سيكون الكنز والعائد متمثلاً من اكتساب بعض الخبرات والمهارات في مختلف المجالات، وستجد صورة واضحة وجلية عن طبيعة متخذي القرار والفروقات في طبيعة عمل القادة والمدراء.

ومن منطلق انغماسك في الحوارات والمناقشات ستواجه وتكتشف أيضاً ما لا تتوقعه من البعض، فمن كنت تعتقد وتظن بأن ما يقوم به من أعمال يتسم بالسهولة، سيتبين لك لاحقاً أن طبيعة عمله ليست سهلة كما اعتقدت، بل تتطلب تدقيقاً ووقتاً من المراجعة.

وعلى عكس البعض الآخر من الذين ستتفاجأ من سلوكياتهم، ولكن عليك أن تأخذ هذا الجانب بشكل إيجابي وتتعلم منه بألا تقع في مثل هذا الخطأ وأن تتعلم كيف تدير نفسك تحت ضغوطات العمل وتشرف على ذاتك قبل أن تشرف على عملك.

عليك أن تعمل على نفسك وتستثمر مصدر قوتك، وأن تعمل مبتسماً ومجيداً لفن الحوار واحترام الآراء التي قد تأتي متضاربة ومختلفة في بعض الأحيان.لا تنسى بأن العمل الجماعي ضمن فريق يتوجب تقبل كل السلبيات وتطويرها ومعالجتها لتكون إيجابيات تنعكس فيما بعد على طبيعة عملك في المجموعة.

خلاصتي في هذه السطور أنك سترى الكثير وستتعلم أكثر، وتذكر أنه من خلال مهارتك ستستفيد من كل شيء يُطرح على طاولة العمل.ولذلك أسهمت مشاركتي في هذا الفريق، من اكتساب الخبرة الجيدة، تحديداً في تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، والأمور المالية.

نصيحتي لك كمبتدئ أو مبتدئه في المجال الوظيفي الحرص على اكتساب العديد من المهارات، ومعرفة أساسيات العمل الإداري والمالي من خلال العمل ضمن فِرق العمل لتكتسب مزيداً من الخبرات والإمكانيات.

شكراً من القلب لمن نقلوا وقدموا خبراتهم ومهاراتهم لكل فرد يعمل في دائرة فريقهم.