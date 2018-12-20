أمريكا تقاضي «فيسبوك» بسبب استخدام البيانات

واشنطن- الوئام:

ذكر المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن، أن المدينة رفعت دعوى قضائية على شركة “فيس بوك” بخصوص فضيحة تفجرت في وقت سابق هذا العام تشمل استخدام شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية لبيانات من موقع التواصل الاجتماعي العملاق على الإنترنت.

وقال المدعي العام كارل راسين في بيان: فيسبوك تقاعست عن حماية خصوصية مستخدميها وخدعتهم بشأن من وصل إلى بياناتهم وكيف استخدمها، لقد عرضت المستخدمين لخطر التلاعب ببياناتهم والسماح لشركات مثل كامبريدج أناليتيكا وتطبيقات أخرى تمثل أطرافاً ثالثة بالحصول على البيانات الشخصية دون إذن المستخدمين.

وتأتي الدعوى القضائية بينما تواجه فيس بوك تقارير جديدة تفيد بأنها كشفت بيانات مستخدميها لأطراف ثالثة دون إذنهم، وتمكنت كامبريدج أناليتيكا، التي عملت في الحملة السياسية للرئيس دونالد ترامب في مرحلة من مراحلها، من الوصول إلى البيانات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيس بوك.

ويقول المدعي العام لواشنطن في الدعوى، إن ذلك عرض بيانات نحو نصف سكان العاصمة الأمريكية لأن تستخدم لأغراض السياسية خلال انتخابات 2016 الرئاسية، وأضاف أن تراخي الإشراف وقواعد الخصوصية المضللة في فيس بوك سمحت لشركة الاستشارات بالحصول على المعلومات. ولم ترد فيس بوك بعد على طلب للتعليق.