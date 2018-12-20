الأهلي يسعى للمنافسة على لقب الدوري من بوابة الهلال

الرياض- الوئام:

يتطلع النادي الأهلي السعودي للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عندما يحل ضيفاً على الهلال غداً الجمعة، في الجولة 14 من المسابقة.

تعد هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للأهلي من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

الفوز بهذه المباراة سيجعل الأهلي يقلص الفارق إلى 5 نقاط فقط، ويعيد الفريق إلى دائرة المنافسة بعدما ابتعد عنها في الفترة الأخيرة بسبب نتائجه في الثلاث مباريات الأخيرة، والتي فشل خلالها في تحقيق أي فوز.

وحرص مدرب الأهلي، الأرجنتيني بابلو غويدي، على تحفيز لاعبيه في الفترة الأخيرة، وطالبهم ببذل أقصى جهد لهم خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آمال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

لكن مهمة الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل الرغبة القوية للاعبي الهلال لمصالحة جماهيرهم بعد خسارتهم في الجولة الماضية أمام الحزم 1-2، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وجاءت بداية الهلال لهذا الموسم رائعة، حيث حقق الفوز بأول 9 مباريات في الدوري، قبل أن يتعادل في مباراتين أمام الفيصلي، والنصر، لكنه عاد وفاز على أحد، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى في الدوري أمام الحزم.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز من أجل إبعاد أحد منافسيه على اللقب، والتأكيد على أن ما حدث في مباراة الحزم مجرد كبوة ألمت بالفريق، وهو ما أشار إليه مدرب الفريق جورجي جيسوس.