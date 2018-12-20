بأكثر من 4 مليار ريال.. افتتاح عشرة الآف مشروع للرياديين والرياديات

الرياض- الوئام:

افتتح معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” أكثر من 10 آلاف مشروع للرياديين والرياديات في عدة مجالات في كل أرجاء الوطن, وتجاوزت قيمة التمويل المعتمد أكثر من 4 مليار و 69 مليون ريال عبر البرامج المتنوعة التي يقدمها المعهد بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

حيث يعد “ريادة” أحد برامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بهدف توفير فرص عمل لشباب الوطن عبر تشجيعهم وتمكينهم من دخول سوق العمل وممارسة العمل الحر.

وشارك في تشغيل المعهد مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كل من بنك التنمية الاجتماعية، شركة سابك، شركة آرامكو، شركة الاتصالات السعودية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومصرف الإنماء, من أجل دعم وتحفيز الشباب على ممارسة العمل الحر والدخول في مجال ريادة الأعمال بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها معهد ريادة.

وبين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, أن الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص تعد نموذجا هاما جدا في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وتم ربطها مع مستهدفات المؤسسة في برنامج التحول الوطني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب إلى 35 شراكة إستراتيجية في عام 2020، ووصل عدد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة مع كبرى شركات القطاعين الحكومي والخاص حتى الآن 29 شراكة عبر معاهد تدريب متنوعة.

وأكد الفهيد أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بريادة الاعمال ودعم الشباب ليكونوا مساهمين بفعالية في مسيرة النمو ودفع عجلة التنمية في البلاد، وبذلك اهتمت المؤسسة ومن هذا المنطلق بهذا المجال الحيوي لدعم أبناء وبنات الوطن لافتتاح مشاريعهم في شتى المجالات المتاحة.

لاسيما وبشكل كبير دعم رواد الأعمال من خريجي برامج التدريب التقني واستفادتهم من برامج الدعم بهدف رفع نسبة تملكهم وتشغيلهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق العديد من الأهداف التنموية بالمملكة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 30 % .

يذكر أن مجلس إدارة معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” احتفل خلال اجتماعه الثاني والعشرون في مقر المعهد بالرياض بإفتتاح المشاريع العشرة الآف وناقش أداء المعهد خلال العام 2018م والنتائج التي حققها كما ناقش خطة المعهد للعام القادم والخطة الاستراتيجية للمعهد للأعوام القادمة والموضوعات ذات العلاقة.

أكثر من 4 مليار ريال قيمة التمويل المعتمد في ريادة