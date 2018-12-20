وظائف شاغرة في “الحرس الوطني”

الرياض- الوئام:

تدعو وزارة الحرس الوطني المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان ( 53 ) وظيفة شاغرة، وهي موزعه على النحو التالي:

وحول مواعيد تقديم الطلبات، أوضحت الوزارة أن التقديم مستمر على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة من 16 وحتى 20/4/1440 هجرية.

وبينت أن آلية التقديم من قبل المتقدمين تكون عبر الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: www.mcs.gov.sa، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

وأشارت إلى أنه يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، وتحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

ونوهت إلى ضرورة طباعة كل متقدم لملخص الطلب، من خلال أيقونة طباعة، والاحتفاظ به. مؤكدة أنه لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحدده.

وكشفت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة هي خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي درجة الماجستير، وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية. (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

وأوضحت أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. مؤكدة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

وحول المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية، قالت الوزارة إنه يجب عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم، وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب من الإعلان نهائياً وعليه التقدم للإعلانات القادمة.