الزكاة والدخل تنوه.. اليوم آخر موعد للمنشآت التي تزيد توريداتها عن 375.000

واس - الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن اليوم، هو الموعد النهائي لتسجيل المنشآت التي تزيد توريداتها السنوية عن 375,000 ريال، في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة.

وفي بيان لها، أشادت الهيئة بالتزام عدد كبير من المنشآت بالتسجيل في الضريبة قبل انتهاء الموعد المحدد، داعيةً المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل في الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA .

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية وإلى عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أطلقت مؤخراً، العديد من الحملات الميدانية التي استهدفت المنشآت التي تزيد توريداتها السنوية عن 375 ألف ريال في معظم مناطق المملكة، وذلك بهدف اطلاعها على آلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وشرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى توضيح بعض المصطلحات الضريبية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى زيارة الموقع الرسمي VAT.GOV.SA ، الذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةُ في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم(19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعيSaudiVAT@ ، أو البريد الالكتروني vat@gazt.gov.sa.