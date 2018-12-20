الهلال يلتقي الأهلي في الرياض.. والاتحاد في مواجهة صعبة أمام النصر غدا

الوئام- واس

تستكمل مساء غدٍ الجمعة، مباريات الجولة الـ 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بخمس مواجهات.

يلتقي الهلال بنظيره الأهلي في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود، الهلال يدخل هذه المواجهة وهو بالمرتبة الأولى وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ويسعى إلى توسيع الفارق النقطي بعد أن تلقى خسارته الأولى هذا الموسم من أمام الحزم في الجولة الماضية، في المقابل يسعى الأهلي هو الآخر للخروج بنقاط المباراة بعد خسارته في الجولة الماضية من الشباب للعودة من جديد للمنافسة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يستضيف الشباب ضيفه الباطن، وفي الاحساء يحل الاتفاق ضيفًا على الفتح على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، كما يلتقي القادسية بنظيره التعاون على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتختتم مباريات الجمعة بلقاء الاتحاد والنصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يبحث أصحاب الأرض عن الانتصار الثاني لهم هذا الموسم، بينما يدخل النصر اللقاء ساعيا لخطف النقاط الثلاث ومزاحمة المتصدر الهلال على صدارة الترتيب.