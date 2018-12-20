وزارة الداخلية تنهي استعدادتها للمشاركة في الجنادرية 33

واس - الوئام:

أنهت وزارة الداخلية استعدادتها للمشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية (33) الذي يفتتح اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتشارك وزارة الداخلية في المهرجان بعدة أجنحة تضم الكثير من المعروضات التي تبرز مراحل التطور المختلفة التي شهدتها قطاعاتها الأمنية كافة ، وتشمل وثائق وأسلحة وتجهيزات وأدوات وملبوسات وعربات من مراحل تاريخية مختلفة .

كما تنظم بعض القطاعات الأمنية فعاليات مختلفة للتوعية وللتعريف ببعض الأساليب التي كانت تعتمدها الجهات الأمنية سابقاً في تنفيذ مهامها .

وتأتي المشاركة المستمرة لوزارة الداخلية في مهرجان الجنادرية منذ تأسيسه تعزيزًا للعلاقة مع المجتمع والتعريف باهتمامها الدائم في تطوير أداء قطاعاتها الأمنية للمحافظة على الأمن والسلامة وبما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – وتطلعاتهما للمحافظة على الشعور العام بالأمن والإرتقاء المستمر به .