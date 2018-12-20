جامعة الملك خالد تعلن مواعيد قبول 49 برنامجًا في الدراسات العليا

واس - الوئام:

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أمس, القبول في 49 برنامجًا للدراسات العليا “ماجستير، ودكتوراه”، للعام الجامعي القادم 1441هـ، على أن يبدأ القبول إعتبارًا من يوم الأحد 14 جمادى الأولى القادم، وحتى مساء يوم السبت 27 من الشهر نفسه.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن القبول سيكون في 13 برنامجًا للدكتوراه، تشمل تخصصات (الأنظمة، والسنة وعلومها، والفقه، وأصول الفقه، والعقيدة والمذاهب المعاصرة، والقرآن وعلومه، والإدارة والإشراف التربوي، والمناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم، وأصول التربية الإسلامية، والتوجيه والإرشاد النفسي، والأدب، واللغويات)، مفيداً أنه تم تخصيص 36 برنامجًا لدرجة الماجستير تشمل تخصصات (الأنظمة، والسنة وعلومها، والفقه، وأصول الفقه، والعقيدة والمذاهب المعاصرة، والقرآن وعلومه، والدراسات القرآنية المعاصرة، والإدارة والإشراف التربوي، والمناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم، وأصول التربية الإسلامية، والتوجيه والإرشاد النفسي، والتربية الخاصة “الإعاقة العقلية – الإعاقة البصرية – صعوبات التعلم”، وتقنيات التعليم، والأدب، واللغويات، والتاريخ، والجغرافيا، والإعلام والاتصال “الصحافة التلفزيونية – اتصال الأزمات – الإعلام السياحي”، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والأحياء، والترجمة، واللغويات التطبيقية، والمحاسبة، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، وعلوم المختبرات الإكلينيكية، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة الحاسب).

ودعا آل فايع الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة موقعَي الجامعة وعمادة الدراسات العليا الإلكترونيين، والاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج، وآليات التقديم، والدليل الإرشادي، مشيرًا إلى أن العمادة ستعلن بعد الانتهاء من إجراءات القبول في هذه البرامج، ومواعيد القبول في مجموعة من برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، والتي سيتم القبول فيها للعام الجامعي القادم.