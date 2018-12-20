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النفط يهبط 4% لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

النفط يهبط 4% لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم
weam.co/561852
الوئام- واس

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4%، اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأمريكية أسواق الأسهم للانخفاض.

وانخفضت أسواق الأسهم على مستوى العالم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، سعر الفائدة وأبقى على معظم توقعاته لمزيد من الزيادات في العامين المقبلين مما قوض آمال المستثمرين في توقعات أكثر ميلًا للتيسير النقدي.

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.35 دولار للبرميل بما يعادل 4.9% إلى 45.82 دولار للبرميل ثم تعافى قليلًا إلى 46.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام برنت 2.60 دولار للبرميل أو 4.5% إلى 54.64 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017.

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