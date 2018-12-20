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مصر.. مقتل 8 عناصر من “حسم” الإخوانية وضبط 4 آخرين خططوا لعمليات عدائية (صور)

مصر.. مقتل 8 عناصر من “حسم” الإخوانية وضبط 4 آخرين خططوا لعمليات عدائية (صور)
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 8 عناصر من حركة “حسم” الإخوانية، والقبض على 4 أعضاء آخرين، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن أحد عناصر تلك الخلية قُتل في تبادل لإطلاق النار بمحافظة الجيزة أثناء توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت المهمة مستقلًا دراجة بخارية، بينما قتل آخر في القاهرة، خلال تبادل لإطلاق النيران لدى محاولة ضبطه.

ولفت البيان إلى أن المعلومات الأمنية، أفادت باختباء مجموعة أخرى من تلك الخلية بإحدى الشقق السكنية بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم مداهمة المكان وضبط 4 منهم.

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد هروب باقي عناصر تلك المجموعة مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة – الواحات، منوها بأنه تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، إلا أنه تم تبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة توقيفهم، مما أسفر عن مقتل 6 عناصر مسلحة.

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