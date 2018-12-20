مهرجان الجنادرية يطلق تطبيقًا للهواتف الذكية

واس - الوئام:

أطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 33 تطبيق الهواتف الذكية المجاني على منصات iOS وAndroid باسم “الجنادرية” والذي يتضمن النشاط الثقافي والفعاليات الخاصة بالمهرجان وارشادات لزوار المهرجان، كما يوفر التطبيق التعرف على مواعيد وتواريخ الزيارة للرجال والعائلات، وخريطة تفاعلية للجنادرية لتسهيل التنقل للزائرين والتعرف على مواقع الجهات المشاركة.

وتحتوي ايقونة “الجهات المشاركة ” في التطبيق على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والبوماً للصور والأخبار الخاصة بالجهة، إلى جانب توفير ايقونة خاصة للبحث عن الجهات المشاركة.

ويتيح التطبيق للزائر التعرف على موقع الجهات بالضغط على أيقونة “وجهني بالخريطة لمكان الجهة”، كما يتضمن التطبيق ارشادات لمستخدمي وزائري المهرجان بأرقام البوابات مستخدما نظام التموضع العالمي ( GPS) ويحتوي على أيقونة لتحديد موقف السيارة وحفظه لتسهيل الوصول للموقف عند الخروج .

وأكدت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة نشر العديد من التفاصيل عن ” الجنادرية33 عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الرابط التالي : http://app.janadria.org.sa