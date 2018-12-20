توقيع عقود تأسيس اكثر من 70 جمعية تعاونية في منطقة مكة المكرمة السبت القادم

الرياض - الوئام :

يبدأ مجلس الجمعيات التعاونية وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السبت القادم، في توقيع عقود تأسيس اكثر من 70 جمعية تعاونية في مختلف المجالات ومنها الأمن السيبراني ومجال الطاقة والسياحة والصحي والإسكان والتعليم والصناعة والتسويق والإعلام الرقمي والعلاقات العامة وغيرها من المجالات لتقدم خدماتها بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تعزيزاً للعمل التعاوني ومساهمة في التنمية المجتمعية، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاستاذ سليمان الزبن مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وتأتي هذه الجمعيات التعاونية لتقدم خدماتها التنموية والمجتمعية لسكان منطقة مكة المكرمة، وتعزيزاً للعمل التعاوني ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، للنهوض به ومواكبة رؤية المملكة 2030 والتي يسعى المجلس بالشراكة مع وزارة العمل الى الوصول الى 2000 جمعية تعاونية في مختلف مناطق المملكة، وذلك نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان، أن المجلس يسعى إلى توسيع دائرة العمل التعاوني من خلال تدشين الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة، ونشر ثقافة العمل التعاوني، مضيفاً أن المجلس يحث الخطى المتسارعة لتطوير القطاع التعاوني لتحقيق الكفاءة واستدامة الموارد وتبادل المنافع.

وبيّن بن كدمان أن المجلس يسعى نحو خلق تكامل وتعاون مع العديد من القطاعات والبرامج لتحقيق أهدافه نحو مجتمع تعاوني متكاتف محققاً احد اهم اهداف استراتيجية المجلس التي تتمثل في رفع عدد الجمعيات التعاونية في المملكة وبمجالات متخصصة تساهم في الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي.