تدشين بوابة الموظف لخدمة أكثر من 720 ألفا من منسوبي التعليم

الوئام- واس

دشن نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بمقر وزارة التعليم، اليوم الخميس، مشروع بوابة الموظف التي تشرف عليها وكالة الموارد البشرية بوزارة التعليم.

وقال خلال حفل التدشين، إن إطلاق بوابة خاصة للموظف بدأ بديوان الوزارة، مرورا بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية في الخارج وهو جزء من الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة وقطاعاتها التعليمية في مختلف المجالات بفضل ما يخصص للتعليم من دعم كبير في الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن التعليم الذي يقع في دائرة اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – يحفظهما الله- يؤكد أن رؤية المملكة 2030 ترتكز في معظم مبادراتها على التعليم باعتباره محور بناء الإنسان.

وأبان “العاصمي”، أن وزارة التعليم القطاع الحكومي الأضخم في أعداد الموارد البشرية فلا خيار أمام رحلة التطوير غير الأتمتة لجميع الخدمات المقدمة والتي تساعد على الضبط، والشفافية، والدقة وتحقيق الرضى الوظيفي ورفع مستوى الولاء والانتماء والإنتاجية.

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية المهندس بدر البريدي، أن فكرة إطلاق بوابة موحدة للموظف جاءت لتحل بعض الإشكاليات التي تواجه موظفي جهاز الوزارة وإدارات التعليم للدخول على البوابة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات التي يحتاجها الموظف.

وأوضح “البريدي”، أن البوابة تحتوي على ثلاث عناصر مهمة للموظف الأولى تتعلق بالخدمات الوظيفية الموجودة في نظام فارس كالرواتب والإجازات وغيرها، والثانية تتعلق بالأخبار التعليمية والقرارات والتعاميم التي تهم الموظف، فيما تتعلق الخدمة الثالثة بالموظفين من خارج الوزارة الذين يتعاملون مع أنظمة “فارس ونور وسفير” فبمجرد دخول بوابة الموظف يمكن للموظف الاستفادة من هذه البوابات الثلاث دون الحاجة للدخول على كل بوابة.

وأشار “البريدي”، إلى أن بوابة الموظف ستكون على ثلاث مراحل تم تدشين المرحلة الأولى منها اليوم والخاصة بموظفي جهاز الوزارة وذلك بهدف قياس أداء هذه البوابة، وسيليها إطلاق مرحلتين قريبا الأولى تخص إدارات التعليم بما فيهم المعلمين والمشرفين التربويين والإداريين، والثانية للملحقيات الثقافية بالخارج بما فيهم الموظفين العاملين بالملحقيات.

يذكر أن بوابة الموظف ستكون متاحة حالياً داخل شبكة الوزارة لموظفي وموظفات جهاز الوزارة ، على أن يتم التوسع لتشمل كافة منسوبي التعليم في الإدارات التعليمية والملحقيات الثقافية قريبا وذلك من خلال ربط شبكي آمن.