شاهد.. عدسة “الوئام” ترصد لحظة وصول طائرة الشهيد “الدوسري”

وادي الدواسر - فالح الدوسري - الوئام:

رصدت عدسة “الوئام” لحظة وصول طائرة طيران الأمن السعودي، صباح اليوم (الخميس)، بمحافظة وادي الدواسر، والتي نقلت أحد أفراد إدارة المجاهدين شهيد الواجب عبدالله بن مرسل الدوسري ، الذي استشهد أثناء أداءه مهام عمله في محافظة رنية، وذلك بعد أن أطلق عليه مواطن النار من سلاح رشاش مساء الاثنين الماضي.

وتقدم مستقبليه في مطار وادي الدواسر قائد دوريات المجاهدين بمحافظة رنية ثامر بن مترك العتيبي وزملاء الشهيد، وأقارب الشهيد وجمع غفير من المواطنين.

وتقدّم المصلين بجامع متعب في وادي الدواسر، وكيل المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، ومدير عام إدارة المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن ختله، ومدير شرطة وادي الدواسر العميد فهد بن خالد العتيبي، ومدير قائد دوريات المجاهدين بمحافظة رنية ثامر بن مترك العتيبي.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم في سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

يذكر أن الشهيد هو العائل الوحيد لأسرته، وأمه مقعدة وإحدى قدميها مبتورة، وتراجع المستشفى في منطقة الرياض كل فترة، وأنه وأهله يسكنون في بيت شعبي في محافظة وادي الدواسر.