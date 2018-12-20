خادم الحرمين الشريفين يكرم الفائزين بسباق الهجن الكبير

الوئام- واس

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، بعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، الفائزين الخمسة الأوائل في السباق، وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:

المركز الأول: الهجن “هداج” لمذكر بن مسفر القرشي

المركز الثاني: الهجن “عجلان” لجابر بن راشد المري

المركز الثالث: الهجن “مبدع” لسفر بن عقاب الشريف

المركز الرابع: الهجن “فلاح” لسامر بن راشد المري

المركز الخامس: الهجن “الظافر” لخالد بن عزيز القرشي

بعد ذلك، أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصحاب السمو والمعالي وضيوف المملكة والحضور صلاة المغرب، ثم شرف خادم الحرمين الشريفين والجميع مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.