بالأرقام .. أبها يحتفظ بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

واس - الوئام:

احتفظ فريق أبها بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، رغم التعادل سلبيا مع مضيفه نجران، في الجولة السابعة عشرة من المسابقة .

ورفع أبها رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن جدة والأنصار وضمك ولكل منهم 28 نقطة في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي إحصائيات وأرقام متنوعة من الجولة السابعة عشرة ، حيث شهدت الجولة تسجيل 22 هدفا في 10 مباريات انتهت 5 منها بفوز أحد الفريقين ومثلها بنتيجة التعادل منها 3 سلبي و2 إيجابي.

وينفرد بصدارة هدافي المسابقة اللاعب سيث سكالا من النجوم بـ 9 أهداف بالتساوي مع عثمان الحاج لاعب جدة، يليهما ليستر ستيفان من المجزل بـ 8 أهداف، ثم فيصل الجمعان (هجر) وصالح آل عباس (نجران) وخوسيه فاجاردو (الكوكب) وهشام الصيفي (العين) بـ 7 أهداف لكل منهم ، وينفرد الأنصار وضمك والنجوم بقائمة أقوى الفرق من الناحية الهجومية بـ 22 هدفا لكل منهم، يليهم جدة (21 هدفا) ثم أبها (20 هدفا).

ومن أقوى الفرق من الناحية الدفاعية أبها وجدة ، حيث استقبل مرماهما 12 هدفا، يليهما الطائي (13 هدفا)، ثم الأنصار والعدالة (14 هدفا) ، فيما يعد أبها أكثر الفرق تحقيقا للفوز بـ 10 انتصارات حتى الآن، يليه الأنصار (8 انتصارات) بفارق فوز وحيد عن ضمك والعدالة والجيل ، أما فريق القيصومة الأكثر تعرضا للخسارة حتى الآن بـ 10 هزائم يليه النهضة والعروبة والشعلة (8 هزائم) ، وجدة الفريق الأكثر تعادلا هذا الموسم في 10 مباريات يليه هجر والنجوم (9 تعادلات).

وارتفع إجمالي عدد الأهداف المسجلة في الدوري حتى الآن إلى 346 هدفا ، وأجريت حتى الآن 170 مباراة في 17 جولة، انتهت 114 منها بانتصار أحد الفريقين، مقابل 56 تعادل، منها 26 سلبي و30 إيجابي.