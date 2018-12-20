وزير الحج والعمرة: الوزارة جندت جميع إمكانياتها لخدمة واستقبال الحجاج والمعتمرين

مكة المكرمة- الوئام:

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة، مساء أمس وزير الأوقاف والإرشاد بدولة اليمن الدكتور أحمد العطية، والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج، لمناقشة الترتيبات والإجراءات المتخذة ضمن الاستعدادات المبكرة لحج هذا العام ١٤٤٠هـ، فى ظل الخدمات التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد بدولة اليمن، الدكتور أحمد العطية، خلال لقائه بوزير الحج والعمرة، أن الشعب اليمني يثمن المواقف التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليمن، والتي ساهمت بدخول لا يقل عن 50 ألف يمني لأداء فريضة الحج والعمرة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” على تمكين أهل اليمن من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

كما قدم الشكر لوزارة الحج والعمرة على ما قدمته من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1439هـ والأعوام السابقة، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المستمرة والمتجددة لتقديم كل ما من شأنه تيسير سبل الحج وإنجاح مواسمه وسط تضافر وتعاون كافة الجهات ذات الصلة لتسهيل مهمة ضيوف الرحمن، وهم يؤدون مناسكهم في راحة وطمأنينة واستقرار.

من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن كافة قطاعات الدولة تعمل وفق منظومة عمل متكاملة بتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج، مضيفًا أن الوزارة جندت جميع طاقاتها وإمكانياتها لخدمة واستقبال الحجاج والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين القادمين من كافة أقطار العالم، وتوفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم، لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.