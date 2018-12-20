مستشار أمير مكة يعزي عائلة شهيد الواجب موسى خبراني

جدة- الوئام- هاني الثبيتي

قدم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، اليوم، تعازية لذوي شهيد الواجب موسى مفلح خبراني، والذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو محافظ جدة وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسمووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

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