خالد بن سلمان: السعودية والإمارات نجحتا في جمع الأطراف الأفغانية وبدء عملية لإحلال السلام

قال خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المملكة عملت مع شقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع واحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام.

وأضاف على “تويتر”: “رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب و تغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة”.

وتابع: “ستستمر المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، ببذل كل الجهود من أجل اعادة الأمن والإستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب الى التنمية والإعمار”.