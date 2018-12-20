التعليقات: 0

تم على إثرها أخذ تعهدات

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد منتجات مخالفة للنظام في الطائف

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد منتجات مخالفة للنظام في الطائف
weam.co/562001
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف في جولاتها التفتيشية ،أمس وصباح اليوم، على محلات بيع الجراك والمعسل بيع منتجات متنوعه مخالفه لنظام مكافحة التدخين تمثل خطراً حقيقياً على مستخدميها وتم على إثرها أخذ تعهدات بتلك المحال ومصادرة المواد الضارة .

جديرٌ بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين يواصل تنفيذ برامجه التوعويه الصحية التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي حيث تم تنفيذ محاضرات توعويه داخل سجن الطائف ضمن برنامج سجون بلا تدخين  استفاد منه 75 نزيلاً بسجون الطائف وتلقى 25 منهم  الخدمة العلاجية.

روابط ذات صلة

وفاة طالب دهساً بالطائف

وفاة طالب دهساً بالطائف

لفتة إنسانية من إدارة مدرسة بالطائف تجاه أحد الحراس بعد وفاته

لفتة إنسانية من إدارة مدرسة بالطائف تجاه أحد الحراس بعد وفاته

بلدية الهدا بالطائف تزيل 15 بسطة عشوائية

بلدية الهدا بالطائف تزيل 15 بسطة عشوائية

“مكافحة التبغ” تحذر.. البيع لمن دون السن يغرمك 5 آلاف ريال

“مكافحة التبغ” تحذر.. البيع لمن دون السن يغرمك 5 آلاف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>