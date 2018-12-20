اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد منتجات مخالفة للنظام في الطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف في جولاتها التفتيشية ،أمس وصباح اليوم، على محلات بيع الجراك والمعسل بيع منتجات متنوعه مخالفه لنظام مكافحة التدخين تمثل خطراً حقيقياً على مستخدميها وتم على إثرها أخذ تعهدات بتلك المحال ومصادرة المواد الضارة .

جديرٌ بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين يواصل تنفيذ برامجه التوعويه الصحية التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي حيث تم تنفيذ محاضرات توعويه داخل سجن الطائف ضمن برنامج سجون بلا تدخين استفاد منه 75 نزيلاً بسجون الطائف وتلقى 25 منهم الخدمة العلاجية.