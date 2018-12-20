مصرع طالب وإصابة 7 في حادث انقلاب حافلة مدرسية بالمدينة المنورة

المدينة - الوئام - سمير اللهيبي :

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب حافلة مدرسية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 09:37 من صباح هذا اليوم الخميس بلاغا عن وقوع حادث لحافلة مدرسية صغيرة داخل احد المخططات بحي الهجرة بالمدينة .

وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وعناية متقدمة للموقع بقيادة القيادة الميدانية، وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي اتضح وجود 8 حالات 4 منها خطيرة الإصابة و 2 متوسطة الإصابة وحالة بسيطة وحالة متوفية في الموقع وتعود جميعها لطلاب تبلغ أعمارهم أكثر من 12 عاما.

وبين السهلي أنه تم معالجة ونقل جميع الإصابات للمستشفى، موضحا أن الحافلة الصغيرة هي حافلة نقل خاصة ولا تتبع لوزارة التعليم.