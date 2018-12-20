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جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تدمير “أنفاق حزب الله”

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تدمير “أنفاق حزب الله”
weam.co/562022

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بدء تدمير الأنفاق التي حفرتها ميليشيات حزب الله على الحدود مع لبنان، وذلك بعد أيام من اكتشافها.

وقال في بيان، إن “هذه المرحلة ستنفذ من خلال عدة طرق ووسائل ستخرج الأنفاق عن الخدمة، وستمنع ميليشيات حزب الله من استخدامها وتحقيق خطتها”.

وأضاف البيان أن “الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق”، محذرا من الاقتراب من فتحات الأنفاق في الجانب اللبناني.

وأوضح أن قواته “تواصل النشاطات العملياتية وفق التخطيط، فيما تبقى في القيادة الشمالية قوات معززة ومستعدة مع قدرات متنوعة وفِي حالة جهوزية كبيرة لأي تطورات قد تحصل”.

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