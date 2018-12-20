الدكتور الذيابي: القولون العصبي يصيب النساء أكثر من الرجال

أوصى الدكتور عبدالله محيل الذيابي، طبيب باطنية بمستشفى الحرس الوطني بالرياض المصابين بالقولون العصبي بممارسة التمارين الرياضية والتغيير في النظام الغذائي بحسب حالة كل مريض على حدة؛ إذ إنه لا يوجد نمط غذائيّ يناسب جميع المرضى وكذلك استخدام الأدوية؛ حيثُ يتمُّ صرف الأدوية بحسب أعراض المريض فمثلاً في حالة وجود ألم في البطن فيتم استخدام العقاقير التي تحدّ من انقباضات القولون.

وقال الدكتور الذيابي: “تُعرَّف متلازمة القولون العصبي بأنها اعتلال وظيفي يصيب الجهاز الهضمي بشكل مزمن؛ ويسبب ضررًا اقتصاديًّا مباشرًا على الأفراد والأنظمة الصحية، إضافة إلى الأثر السلبي على جودة حياة المريض، وضعف إنتاجيته في العمل”.

وأوضح أن القولون العصبي يعد أكثر أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية شيوعًا؛ إذ يصيب تقريبًا10-15% من الأشخاص البالغين، وتبلغ تكلفته على الصعيد العالمي 21 بليون دولار سنويًّا تقريبًا، بحسب المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية. ويأتي القولون العصبي في مقدمة الأمراض التي يتمُّ تشخيصها من قِبَل أطباء الجهاز الهضمي، ومن المشكلات الصحية التي تتردد بكثافة على الرعاية الأولية، وتُعدُّ ثاني أكثر سبب للغياب عن العمل؛ بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.

وأضاف أنَّ أسباب الإصابة بالقولون العصبي غير معروفة، إلا أنه يمكن القول بوجود عوامل قد تؤدي إلى حدوثه منها: التهاب الأمعاء، حركة الأمعاء غير الطبيعية، تحسُّس القولون المفرط، عوامل ورثية، عوامل نفسية وأيضًا التغير في بكتيريا القولون.

وأفاد بأنَّ أعراض القولون العصبي تبدأ عادةً بين الفترة العمرية من 20-30 سنة، وهو يصيب النساء أكثر من الرجال، وتختلف شدتها من شخص لآخر. وبحسب الإحصائيات، فإنَّ 40% من المرضى يكون لديهم أعراض خفيفة، و35% تكون أعراضهم متوسطة، والبقية 25% تكون الأعراض شديدة، وفي الغالب تحدث الأعراض بشكل مفاجئ ربما بعد تناوُل أكل معيّن، وتستمر لعدة أيام ثُمَّ تتحسن مبيناً أن من الأعراض المميزة للقولون العصبي: ألم البطن، الإسهال أو الإمساك، انتفاخ في البطن وزيادة الغازات. والمثيرات للأعراض تختلف من مريض لآخر، وأكثرها شيوعًا هي: الضغوط النفسية، الأكل الدهني أو المقلي، المشروبات الغازية، الشوكولاتة، الكحول والمشروبات التي تحتوي على كافيين مثل: القهوة والشاي.

وأكد أنه لا يوجد تحليل معين لتشخيص القولون العصبي، لكن ثمة معايير تساعد الطبيب للوصول إلى التشخيص وتشمل: ألم البطن المتكرر؛ إذ يحدث على الأقل يومًا في الأسبوع خلال فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبداية الأعراض على الأقل من 6 أشهر مع وجود الأعراض التالية: تخف حدة الألم مع عملية الإخراج، حدوث تغيُّر في عدد مرات الإخراج (إسهال أو إمساك) أو شكل الإخراج مع بداية الألم.

ولتشخيص القولون العصبي، أحيانًا يتمُّ عمل تحاليل مثلًا من الدم، وإجراء منظار للقولون؛ لاستبعاد أمراض أخرى مماثلة في الأعراض، ويختلف الاحتياج لذلك من حالة مريض لآخر.0