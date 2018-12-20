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رفع تهانيه للقيادة

الجرباء : الميزانية التاريخية تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

الجرباء : الميزانية التاريخية تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
weam.co/562029
الوئام-الطائف-سالم الشيباني

 رفع رجل الأعمال، المهندس فرحان بن نايف الجرباء، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441-1440 هـ ( 2019 ).

وقال الجرباء في هذه المناسبة: إن هذه الميزانية المباركة للدولة تعدّ مؤشراً كبيرة على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وتحمل معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن والمواطن وسوف تخلق فرصاً وظيفية لأبناء وبنات البلد، وتساهم في القضاء على البطاله وقوائم الإنتظار، بعدما أعلن الملك عزمه على الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.

وأضاف: تسعى الحكومة الرشيدة من خلال هذه الميزانية الأكبر تاريخياً، إلى اسعاد الشعب السعودي من خلال توفير وسائل الرفاهية والحياة الرغيده له، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها وكذلك الظروف التي تمر بها المنطقة، إلا أنها بفضل حنكة الحكومة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة استطاعت تجاوزها بكل سلاسه لتؤكد للعالم أن المملكة ماضيه في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.

وختم الجرباء داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد الطاهره من كل مكروه في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها من كل حاقد وحاسد.

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