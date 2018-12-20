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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطائف
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الطائف - الوئام - عبد الله العازمي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطائف قبل تقاطع بني سعد باتجاه الباحة.

وتلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ٨:٢٠م بلاغا عن وجود حادث تصادم في الطائف وذلك قبل تقاطع بني سعد باتجاه الباحة ما خلف وراءه عددا من الإصابات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ وبدورها وجهت خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد معيض الحارثي .

وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم بين طرفين ما أدى إلى انقلاب إحدى المركبات ما نتج عن هذا الحادث 6 إصابات ثلاث منها متوسطة فيما تبقى من الحالات صُنفت دون المتوسطة.

وفقا للبيان تم التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها إلى المستشفى لإكمال اللازم.

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