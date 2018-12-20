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البحرين ترحب بقرار ألبانيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

البحرين ترحب بقرار ألبانيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين
weam.co/562041

 

رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار جمهورية ألبانيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين للاشتباه في قيامهما بأنشطة غير قانونية، في خطوة تؤكد خطورة إيران وسياستها القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومساعيها المتواصلة والرامية لزعزعة الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت وزارة الخارجية تأييدها لقرار جمهورية ألبانيا، وأعربت عن تطلعها لمواصلة الجهود الدولية الهادفة للتصدي للسياسات الإيرانية الداعمة للتطرف والإرهاب، والتزامها باحترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار، وسيادة واستقلال الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حفاظًا على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

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