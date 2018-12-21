رضيع جديد في سجون أردوغان

التحق رضيع جديد، بالرضع الذين يزجون فى السجون برفقة أمهاتهم فى تركيا، بتهمة التورط فى تحرك الجيش التركى ضد رجب طيب أردوغان منذ عام 2016.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، أن المحكمة التركية فى اسطنبول قضت بحبس إسراء مارانجوز، وإرسالها للسجن الذى يقبع زوجها بداخله أيضا برفقة رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر.

جدير بالذكر أن السلطات التركية أقدمت على حبس أكثر من 16 ألف سيدة، يعملن فى مجالات مختلفة بينهن طبيبات ومدرسات وربات منزل بحجة أن لهن علاقة بالمحاولة الانقلابية التى شهدتها تركيا فى الخامس عشر من يوليو عام 2016، وبلغ عدد الرضع فى سجون أردوغان 743 رضيعًا

واعتبر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنشور فى مارس 2018، والذى يغطى الفترة بين يناير – ديسمبر 2017، وجود سيدات معتقلات قبل الوضع بفترة قصيرة أو بعده مثير للقلق، مشيرًا إلى أن أعداد الأطفال الموجودين داخل السجون بجوار أمهاتهم فى تلك الفترة حوالى 600 طفل، وحسب تقرير جمعية حقوق الإنسان التركية (IHD) لعام 2018 فإن عدد الأطفال الصغار المرافقين لأمهاتهم فى السجون 743 طفلا.