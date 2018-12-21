كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال المملكة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يبدأ تأثير كتلة هوائية باردة على شمال المملكة تمتد حتى منطقتي حائل والقصيم.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، ويتوقع تكون السحب الرعدية على منطقتي جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي و الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأوسط والشمالي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.