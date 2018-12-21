أبل تعترف بـ«انحناء» أجهزة آي باد برو

واشنطن- الوئام:

اعترفت شركة أبل بأن بعض أجهزتها المحمولة “آي باد برو” تعاني من مشكلة الانحناء، لكنها تقول إن العيب ضمن المنتج البالغة تكلفته حوالي 800 دولار أمريكي طبيعي.

ووفقاً للشركة، فإن هذا العيب في هيكل الجهاز هو أحد الآثار الجانبية العادية لعملية التصنيع، ولا ينبغي أن يؤثر على أدائه، وقالت آبل إن الانحناء الثانوي في الهيكل لن يزداد سوءاً مع مرور الوقت، ولا يعتبر عيباً.

وأضافت أن الانحناء يرجع إلى عملية التبريد التي تشمل مكونات الألومنيوم والبلاستيك ضمن أجهزة آي باد برو، مع الإشارة إلى أن شركة سامسونغ قدمت نفس التبرير المتعلق بالآثار الجانبية لعملية التصنيع عندما بدأت بطاريات هاتف Galaxy Note 7 بالانفجار.

وتؤثر مشكلة الانحناء على كل من آي باد برو 11 إنش البالغة تكلفته 799 دولار أمريكي وآي باد برو 12.9 إنش والذي قد يكلف ما يصل إلى 1899 دولار أمريكي لإصدار 1 تيرابايت مع ميزات إضافية أخرى، وتمت مشاركة العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر المستخدمين بعد إطلاق جهاز آي باد برو، والتي أظهرت وجود انحناء بسيط ضمن أجهزتهم، ولكنه ملحوظ على طول الهيكل.

فيما حصل أحد مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب من قبل المستخدم JerryRigEverything على اهتمام كبير بعد أن أظهر أن جهاز آي باد برو قابل للانحناء والكسر من خلال القليل من الضغط، ومع ذلك، فقد وصف آخرون مقطع الفيديو بأنه حيلة وذلك بالنظر إلى أن العديد من الأجهزة اللوحية سوف تنكسر تحت نفس القدر من الضغط إذا كنت تنوي ثنيها وليس فقط أجهزة شركة أبل.

وكتب أحد المستخدمين في منتدى MacRumors “لقد أدركت اليوم أن جهازي يعاني من انحناء طفيف. حدث الانحناء خلال أقل من أسبوع.

لقد كان الجهاز موجوداً ضمن حقيبتي بعد السفر من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع. أشعر بخيبة أمل كبيرة من مدى سهولة حدوث الانحناء.