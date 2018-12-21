البرازيل والأرجنتين وأوروغواي على رأس مجموعات كوبا أمريكا

برازيليا - الوئام:

ستأتي كل من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي على رأس الثلاث مجموعات التي ستقع بها في بطولة كوبا أمريكا 2019 وذلك وفقاً للتصنيف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء في التصنيف الأول كل من البرازيل، صاحبة المركز الثالث في التصنيف والتي ستأتي على رأس المجموعة أيضاً بصفتها البلد المضيف للبطولة، والأرجنتين وأوروغواي في المركزين السابع والحادي عشر على الترتيب.

بينما سيتم اختيار التسع منتخبات الأخرى المشاركة في البطولة وفقاً للمراكز التي احتلتها بتصنيف الفيفا.

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” قد قرر في نوفمبر الماضي أن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة سيأتي وفقاً لآخر تصنيف صادر عن الفيفا.

وستقام بطولة كوبا أمريكا 2019 في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو على 6 ملاعب برازيلية، بعد غياب دام لمدة 30 عاماً من إقامتها في هذا البلد.

وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب مورومبي، وستكون البرازبل طرفاً فيها بصفتها منظم البطولة، والمباراة النهائية ستقام على ملعب ماراكانا.