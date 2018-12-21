تشغيل محدود لمطار جاتويك البريطاني بعد نشاط إجرامي

لندن- الوئام:

أعلن مطار جاتويك في لندن أنه يعمل مع شركات الطيران ومراقبة الحركة الجوية لتوفير عدد محدود من الرحلات الجوية صباح اليوم.

جاء ذلك في إشعار نشره على موقعه بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

وتم إغلاق المطار وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحامًا لمدة 30 ساعة بسبب رصد عدة طائرات مسيّرة مساء الأربعاء، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.

وكان كبير مسؤولي التشغيل في مطار جاتويك، كريس وودرووف، ذكر أمس، “نحن نعمل على خطط طوارئ دون أي رحلات جوية غدًا”.

وأضاف أنه يأسف بشدة للمسافرين البالغ عددهم 120 ألف مسافر الذين تعطلت رحلاتهم بسبب ما أسماه “النشاط الإجرامي”.