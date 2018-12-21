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من طراز سيسنا سايتيشن 560

تحطم طائرة بمدينة أتلانتا ومقتل كل من عليها

تحطم طائرة بمدينة أتلانتا ومقتل كل من عليها
weam.co/562080
اتلانتا - الوئام:

تحطمت طائرة بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع من عليها.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية في رستلو، كاثلين بيرجن: إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا سايتيشن 560، سقطت أمس على بعد 2.4 كيلومتر من مطار مقاطعة فولتون على الجانب الغربي من أتلانتا، التي كانت قد أقلعت منه للتو.

وأضافت أن المؤشرات الأولية تدل على وجود ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وأن سبب التحطم ما زال قيد التحقيق.

وأفادت أن رجال الإطفاء أخمدوا ألسنة اللهب التي اشتعلت في الحقل الذي سقط فيه معظم الحطام وأنهم يعاينون المنطقة المحيطة للتأكد من عدم إصابة أحد على الأرض. ونشرت صورة للحطام على تويتر.

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