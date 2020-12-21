ليفربول- الوئام:

يستهدف النجم المصري محمد صلاح ضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه بمسابقة الدوري الانجليزي، عندما يحل ليفربول ضيفاً على الفريق الصاعد حديثاً لدوري الاضواء في العاشرة مساء اليوم الجمعة بملعب “مولينيو” فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها محمد صلاح مع ولفرهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الاولى “تشامبيونشيب” الموسم الماضي.

وسيكون وولفرهامبتون منافس محمد صلاح الـ 22 في الدوري الانجليزي، بعدما سبق وأن واجه 21 نادياً وتمكن من التسجيل في 19 فريقاً ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي السبت مع كريستال بالاس بملعب الاتحاد بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويسعى محمد صلاح للتسجيل في مباراة وولفرهامبتون من أجل فض الشراكة مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي، بعدما تمكن الثنائي من تسجيل 10 أهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويأمل ليفربول في حصد النقاط الثلاث كاملة أمام “الذئاب” في ملعبهم، حتى لا يمنح فرصة لحامل اللقب مانشستر سيتي في اقتناص الصدارة بعد سقوطه في فخ التعادل أو الهزيمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

محمد صلاح صاحب الأهداف العشرة التي وضعته في صدارة هدافي بريميرليج مناصفة مع أوباميانج لاعب أرسنال، يسعى للعودة إلى التهديف بعد الغياب في مواجهة مانشستر يونايتد التي حسمها “الريدز” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

لكن ذئاب ولفرهامبتون يُشكلون تهديداً كبيراً على ليفربول استناداً على نتائجهم الرائعة ضد الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجاحهم في إسقاط تشيلسي قبل جولتين.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ولفرهامبتون تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد بنتائج (1-1) خارج ملعبه، وتعادل مع مانشستر سيتي بنفس النتيجة، ومع إيفرتون (2-2)، ونجح في الفوز على تشيلسي (2-1) في استاد مولينيو.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

وبسبب نتائج وولفز ضد الكبار يدخل ليفربول موقعة الجمعة بحذر شديد، آملاً في الخروج بسلام من أرض الذئاب والحفاظ على الصدارة التي ينظر إليها بشغف جوارديولا ورجاله.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

بطاقــة المبـــاراة:

الحدث: الجولة 18 في الدوري الانجليزي (ليفربول X ولفرهامبتون)

التاريخ: 21/12/2018

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: beIN sports 2

الملعب: ستاد مولينيو