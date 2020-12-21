الوئام - متابعات

يستضيف فريق الهلال، اليوم، فريق الأهلي، في مباراة صعبة لكلا الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان

يحاول الزعيم، الذي يتصدر تريب فرق الدوري برصيد 32 نقطة جمعها من 13 مباراة، فرض سيطرته على المباراة للحصول على النقاط الـ 3 خاصة وأن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره، ولإبقاء فارق الـ 3 نقاط مع النصر في حالة انتصار العالمي على الاتحاد.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان

بينما يتطلع الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، لتعويض خسارته الأخيرة أمام الشباب في ستاد الجوهرة المشعة بجدة بهدف نظيف، والخروج من دوامة النتائج المتذبذبة الفترة الأخيرة، وذلك عبر الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

موعد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان على ستاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 2:10 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قنوات KSA SPORTS 1 وDawri Plus 1 .

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان

وكان فريق الهلال مني بخسارة مواجهته في الجولة الماضية 1-2 أمام الحزم، ليقبل أول خسارة له في الدوري، بينما خسر الأهلي أيضا من ضيفه الشباب بهدف وحيد في الزمن القاتل من المواجهة التي جمعت بينهما في ذات الجولة.

وينحاز تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى الفريق العاصمي، حيث فاز 8 مرات مقابل 3 فقط فاز فيها الفريق الغربي، فيما حضر التعادل بين الفريقين في 9 مواجهات.

ولم يسبق للأهلي الفوز على الهلال منذ 2016، حيث كان آخر انتصار للأهلي 3-1، والتقى الفريقان بعده 4 مرات لم يتمكن فيها الفريق الغربي من الانتصار.