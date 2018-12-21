الذهب يرتفع 0.1% بفعل ضغوط على الدولار

الوئام - وكالات

تماسكت أسعار الذهب، اليوم، قرب أعلى مستوى في ستة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع استمرار الضغوط على الدولار، بسبب انحسار توقعات زيادة الفائدة الأمريكية، ومخاوف الاقتصاد بوجه عام على نحو جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول التي بها مخاطرة.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1260.92 دولار للأوقية، بعدما كان قد قفز بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وبلغ المعدن الأصفر 1266.4 دولار للأوقية، وهو مستوى كانت آخر مرة يسجله فيها في السادس والعشرين من يونيو الماضي.

وارتفع الذهب بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع.

وهبط المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1263.7 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1% إلى 1251.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع 2%، خلال الأسبوع الجاري، فيما سيكون رابع مكسب أسبوعي له.

وانخفض الفضة بهامش طفيف إلى 14.76 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 795.10 دولار للأوقية، واتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.