الشباب يواجه الباطن والفتح يستضيف الاتفاق والقادسية أمام التعاون

الوئام - متابعات

تستكمل اليوم، مباريات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حين تجرى ثلاث مواجهات مهمة، لتعيد ترتيب مراكز الفرق المشاركة في الدوري.

يلعب الشباب، صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، أمام نظيره فريق الباطن، الذي يقع في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة، في تمام الساعة 3:10 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتعد المباراة فرصة لكلا الفريقين، إذ يسعى الشباب لتحسين مركزه واللحاق بالكبار، في حين يحاول الباطن أن يتجاوز المراكز الثلاثة الأخيرة.

ثاني المواجهات تجمع الفتح، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، أمام نظيره فريق الاتفاق، صاحب المركز الثامن رصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، في لقاء وصفه فتحي الجبال، مدرب الفتح، أنه سيكون حماسي، إذ يجمع بين ناديين شقيقين، ومتقاربين في النقاط وفنيا.

وقال الجبال، في مؤتمر صحفي: “مواجهات الفريقين دائما ما تكون تنافسية وحماسية، والأرجح أن الفريق الحاضر ذهنيا سيفوز باللقاء.. مستوى لاعبي الفريق في هذه الفترة يؤهلهم للفوز بالمباراة والأداء بشكل جيد أمام الاتفاق، كما أن تحضيرات الفريق خلال التدريبات بعد تعادله بالمباراة السابقة مع الفيصلي تمكنه من ذلك”.

وفي الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، يحل فريق التعاون، صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ضيفا على نظيره فريق القادسية، في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

ورغم تفاوت ترتيب المراكز بين الفريقين، إلا أن فريق القادسية، يملك طموحا للفوز بنقط المباراة الثلاث، وتعديل ترتيبه نحو المراكز المتقدمة، وفي الوقت نفسه يقاتل التعاون من أجل المنافسة على اللقب ومزاحمة الهلال متصدر الدوري برصيد 32 نقطة، والنصر صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.