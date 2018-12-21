تعامل ناجح مع حالات أطفال ابتلعوا أجساما غريبة بعسير

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أبها للولادة والأطفال، 11 حالة، لأطفال ابتلعوا أجساما غريبة، خلال الشهر الماضي.

وبينت صحة عسير أنه تم التعامل الفوري مع كل حالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة أولئك الأطفال، والحيلولة دون حدوث مضاعفات خطيرة لهم.

موضحة أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال تحدث عادة في السن أقل من خمسة سنوات، و عادة ما تكون أسبابها عرضية، وتتسبب في اختناق التنفس أو صعوبة في البلع، وقد تتسبب في مضاعفات مثل اختراق الأمعاء ونزيف داخلي والوفاة.

وأشارت إلى أن أكثر الأجسام الغريبة التي يبتلعها الأطفال هي العملات المعدنية بينما أخطر أنواع تلك الأجسام الغريبة هي البطاريات القرصية والأجسام الحادة، مما قد يستدعي التدخل الطبي لإخراج الأجسام الغريبة بناء على موقعها ونوعها وعادة تستخدم المناظير لإخراجها تحت التخدير العام.