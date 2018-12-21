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وتبين الأوراق المطلوبة

تعليم الطائف يدعو بعض منسوبيه لاستكمال بطاقة الترقية

تعليم الطائف يدعو بعض منسوبيه لاستكمال بطاقة الترقية
weam.co/562096
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، جميع المستخدمين ممن على المرتبة (٣١) و(٣٢) فقط لاستكمال بطاقة الترقية بعد استكمالها.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي تقديم أصول الأداء الوظيفي للعامين الأخيرين ١٤٣٨/١٤٣٩  وصورة من بطاقة الأحوال وكارت العائلة مكبرة وواضحة، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد، في موعد أقصاه عشر أيام ١٠ أيام.

وأكدت الإدارة أنه في حالة التأخر عن الموعد المحدد، أو وجود نقص في المسوغات، سيتم استبعاد المستخدم من المفاضلة، ويأتي ذلك نظرا لوجود عدد كبير من المستحقين للترقية على وظائف المستخدمين ولتحقيق مبدأ المساواة والعدل.

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