وزير الحج والعمرة يستقبل مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية بمصر

مكة المكرمة - الوئام:

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتب معاليه بمكة المكرمة، أمس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية بجمهورية مصر العربية، سعادة اللواء محمد عمرو علي لطفي، والوفد المرافق له، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.

ورحب معاليه بسعادة اللواء والوفد المرافق، مؤكدا أن المملكة تبدأ استعدادها مبكراً لموسم الحج، باستقبال الجهات المعنية بشؤون الحجاج لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة ضيوف الرحمن، مشيرا معاليه إلى ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله-، بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -يحفظه الله-، للوقوف على راحة الحجاج وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة ، والتي أسهمت ولله الحمد بتحقيق نسب رضا عالية لدى الحجيج ، حيث تحرص المملكة أن يؤدوي الجميع مناسكهم بيسر وطمأنينة.

من جهته، عبر مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية بجمهورية مصر العربية، اللواء محمد لطفي، عن شكره للملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، على المجهودات التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة وتسخير الإمكانات الضخمة لتحقيق راحة الحجاج وضيوف الرحمن على مدار السنة، والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق ارتفاع معدل نمو الرضا لدى الحجاج والمعتمرين، مشيدا بالاستفادة من التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن.