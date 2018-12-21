وزيرة الدفاع الفرنسية: قرار ترامب بشان سوريا “فادح للغاية”

باريس - الوئام:

وصفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا “فادح للغاية”، مؤكدة أن “المهمة لم تنته هناك” حسب تعبيرها.

تعليق الوزيرة الفرنسية أتى في أعقاب إعلان البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا، بعد تصريحه أن “الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته”.

فيما أكد ترامب، الخميس، أن قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس مفاجئا، وغرد عبر “تويتر” قائلا: “الانسحاب من سوريا لم يكن مفاجئا، أنا أدعو إليه منذ سنوات، وقبل 6 أشهر، عندما أعلنت أنني أرغب في اتخاذ القرار وافقت على البقاء (القوات الأميركية في سوريا) لفترة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي لتنظيم داعش. كنا نقوم هناك بعمل، والآن حان الوقت للعودة إلى الوطن وإعادة البناء”.