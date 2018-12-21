ضبط حضانة مخالفة بالدمام

الدمام - حجب العصيمي - الوئام:

تمكن مكتب عمل الدمام، ممثلا بإدارة التنمية الاجتماعية، من ضبط حضانة أطفال بإحدى العمارات السكنية بمدينة الدمام، تقوم بتشغيل عمالة من جنسية عربية، بالمخالفة للمادة الثامنة عشر، والتي تنص على أنه يجب على المركز توفير القوى الوطنية اللازمه لتشغيله وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح عمير الزهراني، مدير مكتب عمل الدمام، أن “إحدى مراكز وحضانات الأطفال التي أغلقها مكتب عمل الدمام ممثلة بالتنمية الاجتماعية تم ضبطه، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذوي الاختصاص”.

وأوضح، في بيان، أنه “تم ظبط الحضانة من القسم النسائي بعمل الدمام، ممثلة بالأستاذة أماني الدريويش رئيسة قسم التفتيش، والأستاذة ملاك العقيل، والأستاذة هدى الكهلان، والأستاذة آمنه العيسى، تحت إشراف ومتابعة الأستاذة هديل آل جلبان قائدة وحدة التأسيس في المركز بالدمام”.

وأشار إلى أن “الحضانة تقع بوسط الدمام، في دور علوي بإحدى العمارات السكنية”. مستطردا: “في وقت الزيارة وجد 35 طفلا و6 موظفات من جنسية عربية، ولايوجد إدارة بالحضانة، ولا معلومات متوفرة عن الأطفال الموجودين”.

وأوضح الزهراني أن “البيئة التي يتواجدون بها الأطفال لدى الحضانة كانت سيئة وغير صالحة، ما يعتبر مخالفة للمادة الحادية والعشرون، والتي تنص على أن (يكون المبنى مخصص للاستخدام التجاري ومطابق لأنظمة البناء المعتمدة وتعليمات الأمن والسلامة)، والبند الخامس من المادة الحادية والعشرون، والذي يؤكد وجوب أن (تكون جميع مرافقة سليمة إنشائيا وجيدة التشطيب وخالية من العيوب الفنية، بموجب من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الأمانة والبلدية)، والبند الخامس الذي ينص على (جودة الإضاءة والتهوية والتكييف، وتوفير المياه الساخنة والباردة)”.

وذكر “الزهراني” أن الجهات المختصة، ممثلة بمكتب عمل الدمام والتنمية الاجتماعية القسم النسائي والأمن الوقائي، ومركز التنمية الاجتماعي، ضبطت الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق القائمين على الحضانة، كما تم إخلاء الحضانة من الموظفات والأطفال وإغلاق الدار.