سيناتور جمهوري منتقدا ترامب: نتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة

واشنطن - الوئام:

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ماركو روبيو، مساء أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة.



وغرد روبيو، وهو من أشد منتقدي قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب بلاده من سوريا، عبر “تويتر” على استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس.

وقال روبيو إن خطاب استقالة ماتيس “أوضح بجلاء أننا نتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة التي ستعرض بلادنا للخطر، وتضر تحالفاتنا وتمكن أعداءنا”.

وأضاف: “أتمنى أن نستطيع نحن الذين أيدوا مبادرات هذه الإدارة خلال العامين الماضيين إقناع الرئيس بأن يختار مساراً مختلفا”.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف لترامب، إنه تلقى نبأ استقالة ماتيس بـ “حزن شديد”.

وقال غراهام، في بيان: “الجنرال ماتيس هو مزيج بين رجاحة العقل والنزاهة، وانخرط في مكافحة الإسلام الراديكالي منذ عقود، وقدم نصائح عسكرية سليمة وأخلاقية للرئيس ترامب”.

وفي السياق، قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن ماتيس كان بمثابة “راحة” لأولئك المهتمين بسياسة إدارة ترامب، وأضافت في تغريدة عبر تويتر: “علينا جميعا أن نشعر بالقلق في هذا الوقت“.

وكان الرئيس الأميركي أعلن، الخميس، عن تقاعد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في نهاية فبراير المقبل، وأكد أنه سيعلن قريبا عن اسم وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف ماتيس، معبرا عن شكره للأخير.

وكتب ترمب في تغريدة على “تويتر”: “خلال السنتين الماضيتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وساعدني كثيراً في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية”.

فيما رد جيمس ماتيس وقال إنه تنحى حتى يتمكن ترمب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربة معه، وقال في رسالة إلى ترمب: “لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك، أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إلي أن أتنحى عن منصبي”.