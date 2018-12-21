على أثر وول ستريت.. أسهم أوروبا تهبط

واس - الوئام:

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم، مقتفية أثر الأسواق الأمريكية والآسيوية التي تضررت من مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية والمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، وواصل التراجع صوب مستويات منخفضة لم يسجلها منذ نهاية 2016.

وهبطت معظم أسواق الأسهم والقطاعات الأوروبية بعدما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملات أمس، واتجه إلى أسوأ أداء فصلي منذ أواخر 2008، بينما واصل المؤشر ناسداك هبوطه الذي بلغ 19.5% من ذروة أغسطس.