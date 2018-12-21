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من الخليل ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين
weam.co/562122
واس - الوئام:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في قرية عين يبرود شرق رام الله، تخللها اقتحام محال تجارية وتحطيم أبوابها ومصادرة تسجيلات كاميرات التصوير.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني بعد مداهمة منزله في قرية تفوح غرب مدينة الخليل، فيما اعتقلت فلسطيني آخر بعد مداهمة منزله في بلدة يطا جنوب الخليل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق عاشور من الخليل على حاجز “الكونتينر” شرق بيت لحم.

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