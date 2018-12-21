العين يحلم برفع كأس العالم للأندية .. والإصابة تبعد نجم ريال مدريد عن النهائي

الوئام - متابعات

يشهد ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، غدا، نهائي غير متوقع لكأس العالم للأندية 2018 لكرة القدم بين ناديي العين الإماراتي، وريال مدريد الإسباني.

ويطمح العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة بنظامها الجديد للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة.

وتمكن العين في المسابقة، من تجاوز تيم ويلينجتون النيوزيلندي، بصعوبة بالغة، بعدما حول تأخره صفر-3 إلى تعادل 3-3 قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له بالفوز 4-3، ثم تجاوز عقبة الترجي التونسي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، وحقق المفاجأة الأكبر في نصف النهائي بتخطيه ريفر بلايت بركلات الترجيح 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).

على الجانب الآخر، تلقت إدارة ريال مدريد أخبارا سيئة قبل موقعة نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي سيخوضها الملكي أمام العين الإماراتي غدا السبت.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نجم الفريق الملكي ماركو أسينسيو، غادر فندق الفريق في أبو ظبي يرافقه الطبيب نيكو ميخيتش، لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وتقييم حالة إصابة اللاعب في عضلات الساق اليمنى.

ولم يشارك أسينسيو في مران ريال مدريد، أمس، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد كاشيما أنتلرز الياباني في الدور نصف النهائي للبطولة.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أنه على الرغم من عدم معرفة نتائج الفحوص الأخيرة لأسينسيو، إلا أنه من المتوقع أن يغيب عن مباراة النهائي.

وحقق ريال مدريد بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة ، لقب مونديال الأندية في أعوام 2014 و2016 و2017، بينما يشارك العين بطل الإمارات للمرة الأولى فيها .