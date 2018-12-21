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تنفيذا لقرار مجلس الأمن

“يوناميد” تسلم 10 مواقع للحكومة السودانية

“يوناميد” تسلم 10 مواقع للحكومة السودانية
weam.co/562126
واس - الوئام:

أوضحت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور “اليوناميد” أنها أكملت أمس، إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية للحكومة السودانية، وذلك بعد تسليم موقعها في قريضة بجنوب دارفور.

وذكرت البعثة في تعميم صحفي، أن إغلاق تلك المواقع يأتي تماشيًا مع المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة البعثة الجارية الآن، كما فوضها بذلك مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2429 الصادر في يوليو 2018.

وأبانت أن المواقع التي تم تسليمها بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018، السريف وأم برو وكورما في ولاية شمال دارفور، ولبدو وشعيرية في ولاية شرق دارفور، وكذلك مُكجر في ولاية وسط دارفور، ومستيري ومورني في ولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى برام وقريضة في ولاية جنوب دارفور.

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